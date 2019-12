MTV Uutisten kysely suomalaisfirmoille paljastaa: Voiton maksimointi olennaisempaa kuin työpaikkojen säilyttäminen – henkilöstöstä huolehtiminen silti tärkeintä

Hämmentävä avaus New Yorkista

– New Yorkin pörssissä on yhdessä YK:n kanssa laadittu ”sustainable stocks exchange initiative”, kestävän pörssikaupan aloite, jotta pörssiyhtiöt olisivat enemmän kestävän kehityksen yrityksiä. No tämä on vasta aloite, mutta se on merkittävä keskustelun avaus.