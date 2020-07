MTV Uutisten kirjeenvaihtaja kuvailee EU:n huippukokouksen tunnelmia poikkeuksellisen hankaliksi: "Nyrkkiä on paukuteltu pöytään"

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola uskoo, että Suomi on ratkaisuun tyytyväinen, vaikka paketin koko jäikin kokonaisuudessaan suuremmaksi kuin mitä Suomi tavoitteli.

– Nyt alkaa sitten vääntö EU:n seitsemän vuoden budjetista ja monista siihen liittyvistä ehdoista. Ensi yönä on vielä paljon neuvoteltavaa, Piuhola sanoo.

– On käytetty paljon kovia sanoja, paukuteltu nyrkkiä pöytään ja uhattu lähteä koko kokouksesta pois. Siinä mielessä tämä, että ylipäätään on tehty kompromissiesitys, on hieno asia.