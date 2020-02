EU:n tulevaisuus pöydällä tänään: Neuvottelujen odotetaan venyvän pikkutunneille asti – pääministeri Sanna Marin budjettisovusta: "Se jää nähtäväksi"

Etukäteen neuvotteluista on ennakoitu vaikeita, sillä jäsenmaat ovat monista kysymyksistä erimielisiä. Odotettavissa on, että iltapäivällä alkava huippukokous venyy myöhään yöhön.

Rahoituskehystä on sommiteltu kokoon jo pitkän aikaa. Komissio antoi budjettiehdotuksensa toukokuussa 2018. Viime vuonna puheenjohtajamaana toimiessaan Suomi neuvotteli muiden jäsenmaiden kanssa ja laati budjetista kompromissiehdotuksen. Sen pohjalta huippukokouksia vetävä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on muodostanut oman ehdotuksensa, joka on nyt alkavan huippukokouksen pohjana.

Miljardien viilauksia

Seitsenvuotinen EU-budjetti on kokonaisuudessaan valtava, joten prosenttilukujen viilauksessa on kyse miljardeista euroista. Esimerkiksi Michelin ehdotus vastaa yhteensä yli 1094 miljardia euroa, kun taas Suomen toivetaso olisi noin 1080 miljardia euroa.

Marin pettyi oikeusvaltiomekanismin vesittämiseen

– Niin meille kuin monille muille maille on tärkeä, että maatalouden kehittämisrahoitus on korkeampi kuin mitä Charles Michelin esityksessä ja tämä on aivan Suomen aivan keskeisiä tavoitteita, että me saamme nostettua sitä tasoa, Marin sanoi.