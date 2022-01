MTV Uutisten aluevaalikiertue Mikkelissä: Huolena hoitajapula ja ikääntyvä väestö: "Mennään läpi tämänkin suon"

Vaalitunnelmaa iltapäivästä Mikkelin keskustassa voi kuvailla maltilliseksi. Kuitenkin 28 prosenttia äänioikeutetuista on jo tehnyt äänestyspäätöksensä virkamieskaupungiksikin kutsutussa Mikkelissä.

Torikahvilaa keskustassa pitävän Mikko Romon mukaan vaalipuhe kuitenkin porisee asiakkaiden kahvikeskusteluissa.

– Kyllähän tästä keskustellaan ihan päivittäin. Kun ennakkoäänestys päättyy ja varsinainen vaalipäivä lähestyy niin lähes jokaisen asiakkaan kanssa käydään keskustelua jostakin kulmasta vaaliteemoihin liittyen, yrittäjä kertoo.

Kavhilayrittäjä tunnistaa kotikunnan ongelmat, mutta uskoo silti valoisaan tulevaisuuteen.

– Kuitenkin tässä on sellainen ihan positiivinen kutina kylässä, jos sanotaan ihan suoraan. Uskoa tulevaisuuteen löytyy. Kun saadaan vaikeammat asiat ratkaistua, niin mikä ettei. Kyllähän tästä mennään läpi tämänkin suon, Romo toteaa.

Hoitajapula huolestuttaa

Koko Suomea vaivaa lähes krooninen työvoimapula sosiaali- ja terveysalalla. Mikkelissä varsinkin hoitajapula on poikkeuksellisen suuri.

Tehyn pääluottamusmies Kirsi Likovuoren mukaan tilanne on huolestuttava.

– Hoitajia lähtee valitettavasti alalta pois. Työolot ja palkkaus koetaan tekijänä. Myöskin vallitseva koronatilanne on ollut monella ratkaiseva tekijä, jonka takia on sitten saatettu pohtia alanvaihtoa tai muualle lähtöä. Tämä korona on sitten saattanut tehdä sen lopullisen ratkaisun, Likovuori arvioi.

Pääluottamusmies ei tarkkaan tiedä, kuinka paljon hoitajan paikkoja on Mikkelissä tällä hetkellä auki. Voidaan kuitenkin todeta, että kuka tahansa alan koulutuksen saanut saisi tällä hetkellä töitä.

– Töitä on.

Mistä apua hoitajapulaan? Näin eduskuntapuolueiden johtajat vastasivat MTV:n vaalitentissä

Niin ikään hallinnon puolella tilanteen kehitystä seurataan huolestuneina – sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskantokykykä koetellaan.

– Se haaste on hyvin pitkäaikainen. Meillä on terveydenhuollossa ruuvia kiristetty vuosia. Meillä on taustalla mittavat säästötoimet ennen koronapandemiaa. Sen jälkeen mittavat poikkeusolot työntekijöille, joka varmasti rasittaa henkilökuntaa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä luettelee.

Väestö ikääntyy, nuoret lähtevät

Alueen väestö ikääntyy kovalla tahdilla. Tulevalla Etelä-Savon hyvinvointialueella on eniten 75 vuotta täyttäneitä koko Suomessa. Tämä tulee näkymään vanhussektorin hoitokulujen kasvuna.

Toisaalta alle 18-vuotiaita on vähemmän, kuin missään muualla Suomessa.

– Täällä väestö vanhenee ihan hirveää tahtia. Samaan aikaan meidän nuorten, eli myös alalle kouluttautuvien määrä vähenee koko ajan. Eli tulee koko ajan lisää hoidettavia, palvelutarve kasvaa ja hoitajien määrä vähenee jo väestöpyramidin rakenteen mukaisesti. Kyllä tässä suurten ratkaisujen ja haasteiden edessä ollaan, Seppälä toteaa.

Palkkaharmonisoinnin vaikutukset

Uusien hyvinvointialueiden myötä yli 170 000 työntekijän palkkoja harmonisoidaan koko maassa. Työläs prosessi on aloitettu Etelä-Savossa etukenossa. Kustannukset huolestuttavat.

– Etelä-Savossa on jouduttu tekemään etukäteen tätä palkkaharmonisaatiota, joka kuntataloudessa on näkynyt hyvin voimakkaasti. Puhutaan siis kymmenistä miljoonista meidän kokoisella alueella. Ja luvut ovat paljon suurempia, kuin mitä on nähty esimerkiksi hallituksen ennakkoarvioissa, kuin mitä arvioimme ja toteutunut harmonisaatio osoittaa niiden kustannusten tulevan, Seppälä sanoo.

Toriparlamentin tuomio

Kahvilanpitäjä, jos joku, on hyvin kansan pulssilla. Mikko Romo kertoo, että terveydenhuollon tilanne kuuluu asiakkaiden puheissa.

– Kyllähän niitä tarinoita kuulee, joissa hoitoon pääsyä joudutaan odottamaan pitkiä aikoja. Väitän kyllä, että pääsääntöisesti asiat ovat hyvällä tolalla. Oman kokemuksen mukaan vaivaan kun vaivaan on aina se hoito löytynyt. Myös vasteaika on varsin maltillinen, Romo kiittelee.

Myös Mikkelin kaduilla kuulee selkeitä näkemyksiä kotikaupungin tilanteesta.





Millä perusteella mikkeliläiset äänestävät aluevaaleissa? Me otimme selvää, katso vastaukset yllä olevalta videolta!

Helena Lattusen äänestyspäätökseen vaikutti muun muassa hoitoon pääsyn nopeus.

– Se, että pääsee nopeasti hoitoon. On luvattu seitsemässä päivässä, jos on mahdollisuus. Ja se, että kaikki palvelut ovat lähellä. Myös omalääkäri olisi hyvä. Aina on eri lääkäri ja joutuu kaikki asiat kertomaan uudelleen, 80-vuotias eläkeläinen kertoo.

Lakiasioiden parissa työskentelevä Iida Villman kiittelee päivystyspalveluja.

– Olen käyttänyt päivystyspalvelua Mikkelissä ja sen olen kokenut toimivan hyvin. Toisaala, kun olen yrittänyt päästä vähän erikoisempiin palveluihin yleiselle puolelle, niin sen olen kokenut jokseenkin vaikeaksi, lakimies sanoo.

Kertomansa mukaan paljon viimeisten neljän vuoden aikana syövän takia kunnan terveyspalveluja saanut eläkeläismies ei keksi moitittavaa kysyttäessä.

– On toiminut, ei minulla ole mitään valittamista, Hannu Härkönen toteaa.

Tällä viikolla MTV Uutisten aluevaalikiertue jatkaa matkaansa vielä Vantaan kautta Hankoon. Kiertuetta voit seurata MTV Uutiset Liven televisiolähetyksistä arkisin kello 14.30 alkaen ja mtv-palvelusta.