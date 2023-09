Koko haastattelu on nähtävissä artikkelin alun videolta. Hallituksen päätös siirtää hoivakotien hoitajamitoituksen maalia vuosilla eteenpäin on pieni huoli verrattuna kotihoidon ongelmiin. Näin toteaa professori Teppo Kröger MTV Uutisille. – Valitettavasti hallitusohjelma ei ratkaise näitä peruskysymyksiä meidän vanhuspalvelujärjestelmän osalta ja sen perusongelmia, toteaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.

Kolme suurta ongelmaa

– Vanhuspalvelujen jatkuva alirahoitus, toinen on niiden heikko saatavuus ja kolmantena on henkilökunnan puute.

Tilanteen todentaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lähihoitaja Timo Monone n. – Tälläkin hetkellä avoimia paikkoja kotihoitajan paikkoja on avoinna Luvnin alueella ainakin sata vakanssia, sanoo Espoossa työskentelevä lähihoitaja Timo Mononen. Luvn on lyhenne sanasta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Kotihoitaja: Kriteerit tiukentuneet

Pitkään kotihoitoa tehnyt Mononen on huomannut, että kotihoidon asiakkaaksi pääsyn kriteerit ovat kiristyneet ja asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia.



– Työnkuva on muuttunut hirveästi ja se on mennyt kokoajan sairaanhoidollisemmaksi.



THL:stä kerrotaan MTV uutisille, että yksi syy kotihoiton käyntimäärien laskuun voi olla se, että palvelun kynnystä on nostettu. THL:n mukaan viime vuonna asiakaskäyntejä tehtiin liki 2 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin.