MTV Uutisten aluevaalikiertue päättyy Hankoon: Valuuko valta isompien kuntien edustajille?

Saako Hanko äänensä kuuluviin?

– No tässä niemessä ollaan aika yksinään. Se on huono asia, jos Hanko ei saa yhtään edustajaa sisään tähän, toivottavasti saa. Huolettaa, että Espooseen menee kaikki valta, toteaa Peter Malmlund.

– On todennäköisesti hyvin vaikeaa saada Hangon edustajaa valtuustoon. Siellä on muiden kuntien päättäjät ja pelkään pahoin, että muut ajavat itsekkäästi vain omia asioitaan.

– Kun ikää tulee enemmän, riski sille, että tapahtuu jotain vakavampaa on suurempi. Jos hoito on kauempana, kaikki pelastuspalvelut, ambulanssit, niin kyllähän se isompi riski vanhemmille hankolaisille on, Friman toteaa.

Työvoimapula

– Hangossa on myös henkilöstöpula. Meidän on hirveän vaikeaa saada sijaisia. Meillä on monta vapaata paikkaa, joita täyttää sekä sairaanhoidossa, että muissa terveydenhuollon ammattilaisissa, mutta myös sosiaalihuolon puolella on ongelmia, Leena Hytti myöntää.