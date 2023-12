MTV Uutiset Vaalimaalla: "Venäjän puolelta ei vastattu pyyntöön säännöstellä liikennettä"

Vaalimaan raja-asemalla tilannetta seuraava MTV Uutisten toimittaja Laura Pylvänäinen kertoo, että jo noin kymmenen kilometriä ennen Vaalimaan raja-asemaa oli laitettu kylttejä, että raja on suljettu. Pylvänäinen kertoo, että hänen saapuessa paikalle iltapäivällä, oli tie ruuhkautunut Venäjän suuntaan menevistä ajoneuvoista. Jono oli arviolta 1,5 kilometriä pitkä. Nyt jono on kuitenkin jo selvästi lyhentynyt, kun autoilijoita on kääntynyt pois jonosta.

– Raja-aseman edustalla on autoja, jotka eivät suostu virkailijoiden mukaan kääntymään. Todennäköisesti he eivät tule pääsemään yli illan aikana, kertoi Pylvänäinen aiemmin päivällä.

Rajavartioston kapteeni: Olemme joutuneet rajoittamaan liikennettä

– Siellä on saapuvaa liikennettä sen verran ja lisäksi on turvapaikanhakijoita. Olemme yrittäneet olla Venäjän puolelle yhteydessä ja sanoa, että säännöstelkää liikennettä, mutta sieltä ei ole valitettavasti tähän pyyntöön vastattu ja sen takia olemme joutuneet rajoittamaan lähtevää liikennettä.

"Niiralan raja saadaan luultavasti hyvin nopeasti kiinni"

MTV:n toimittaja Keimo Lehtiniemi on seurannut tilannetta Niiralan raja-asemalla. Lehtiniemi kertoo, että päivä on ollut taas hieman kaksijakoinen.

– Aamulla heti edes kun raja avautui täällä oli jonoa lähtevässä liikenteessä Venäjälle päin, mutta nyt se on hiljentynyt todella rankasti. Tuossa on pari rekkaa tullut tunnin aikana ja muutamia henkilöautoja ja se paine on nyt siirtynyt tästä niinsanotusta normaalista liikenteestä tuonne tulevaan liikenteeseen. Siellä on nyt paljon tulijoita Suomeen päin.