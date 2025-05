Stubb CNN:lle: Putin sortui "kolossaaliseen virheeseen"

Presidentti Stubb latoi yhdysvaltalaismedialle suorat sanat Putinin virhearvion syvyydestä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on antanut näkyvän haastattelun CNN:lle Venäjän aktivoitumisesta Suomen itärajalla.

Stubbilta kysyttiin haastattelussa mielipidettä Suomen itärajalta kerrottuihin uutisiin, joiden mukaan Venäjä kasvattaa joukkojaan ja rakentaa uutta junarataa alueella.

Stubb kuvasi haastattelussa Venäjän varustautumista normaaliksi kehityskuluksi.

– Venäjällä on aina ollut tukikohtia rajallamme, ja joukkojen keskittäminen sinne on tavallista. Pitää muistaa, että Leningradin sotilasalueelta lähetettiin neljä prikaatia pois, kun sota alkoi Ukrainassa, ja odotuksemme on, että joukot keskitetään sinne takaisin, kun sota on ohi, ja keskittäminen tulee jatkumaan.

Stubbin mukaan Suomella on itärajan tilanne täydellisesti hallussa.

– Syy (Venäjän joukkojen keskittämiseen) on yksinkertainen. Meillä on yksi suurimmista armeijoista Euroopassa, yhdessä Turkin, Ukrainan ja Puolan kanssa. Ja sen lisäksi olemme juuri tuplanneet Naton rajan (Venäjän kanssa).

Trumpilla ja Moskovalla sama mielipide sodan alkamisen syistä

CNN:n toimittaja Erin Burnett tarttui Stubbin kommentteihin rajan pituudesta ja Natosta. Hän nosti esille Trumpin näkemyksen sodan alkamisen syistä verraten sitä Venäjän propagandaan.

– Kun puhut rajan puolustamisesta, yksi yleisimmistä tekosyistä Putinin hyökkäykselle Ukrainaan on tämä: 'Jos Ukraina ei olisi halunnut liittyä Natoon, Putin ei olisi hyökännyt, eikö?' Tämä on propagandaviesti, joka tulee Moskovasta. Ja se on myös samaa, mitä kuulemme joiltain poliitikoilta, suoraan sanottuna myös presidentti (Donald) Trumpilta, Burnett sanoi.

CNN näytti myös Stubbille lyhyen videon Trumpista, jossa hän totesi seuraavaa:

– Uskon, että tämä on syy, miksi sota syttyi, koska (Joe) Biden tuli ulos ja sanoi, että he voivat liittyä Natoon. Ja hänen ei olisi pitänyt sanoa sitä, Trump sanoi.

Stubbilla kaksi viestiä

Stubbilla oli kaksi viestiä Moskovan narratiivin mukaan ajatteleville.

– Ensimmäinen on, että en usko Suomen liittyneen Natoon, jos (Vladimir) Putin ei olisi hyökännyt Ukrainaan.

Stubbin toinen viesti oli, että Putin teki yhden lähisotahistorian suurimmista strategisista ja taktisista virheistä aloittaessaan sodan, sillä Putinin tavoitteet toteutuivat täysin päinvastaisina.

– Hän aliarvioi Ukrainan armeijan voiman, hän yliarvioi oman armeijansa ja hän aliarvioi läntisen maailman päättäväisyyden, Stubb sanoi.

– Voidaan siis väittää, että mitä tahansa hän teki, se oli kolossaalinen virhe.