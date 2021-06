MTV Uutiset seuraa Vieno-myrskyn matkaa: Tässä ovat myrskyn sankarit – katso kuva!

Myrsky on aiheuttanut aamutuimaan sähkökatkoja ja junaliikenteen myöhästymisiä.

Myrskytuulet liikkuvat aamun ja iltapäivän välillä maan keskivaiheilla, missä on odotettavissa jopa yli 20 metriä sekunnissa puhkuvia puuskatuulia.

MTV seuraa myrskyn etenemistä

9.46: Tampereen sähkölaitos on julkaissut kuvan korjaustyössä olevasta henkilöstöstä.

9.21: Pohjois-Savon pelastuslaitos varoittaa, että lännen ja lounaan välinen tuuli voi olla alueella tänään vaarallisen voimakasta. Pelastuslaitos on valmiina vahingontorjuntatehtäviin.

9.00: Myrsky on kaatanut paljon puita Keski-Suomessa, kerrotaan pelastuslaitokselta.

– Voimakas puuskittainen tuuli on kaatanut puita ympäri Keski-Suomea. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ollut yli 30 vahingontorjuntatehtävää aamun aikana, ja uusia tehtäviä tulee tasaisesti. Pelastuslaitos on varautunut tehtäviin tehostamalla johtamisvalmiutta ja seuraamalla aktiivisesti tilanteen kehittymistä, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juha Saario tilannepäivityksessä.