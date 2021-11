Itävallassa tiukat koronarajoitukset käyttöön tänään – koskee kaikkia kansalaisia

Maa aikoo tehdä koronarokotuksista pakollisia helmikuun alusta lähtien. Itävallassa on nyt voimassa EU:n tiukimmat koronatoimet.

Maassa on rekisteröity epidemian aikana yli miljoona koronatautitapausta ja lähes 12 000 koronatautiin liitettyä kuolemaa. Täysin rokotettuja on väestöstä noin 65 prosenttia. Maan sairaaloiden kantokyky on uhattuna.