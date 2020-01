MTV Uutiset paikan päällä: Britannia eroaa EU:sta tänään – tunnelma Lontoossa jakautunut: "Brexitöörit juhlivat"

Kun siirtymäaika on ohi, Britannian pitää neuvotella EU:n kanssa suhteet uusiksi. Kauppaneuvotteluista on ennakoitu erittäin hankalia ja pitkiä, vaikka konservatiivi pääministeri Boris Johnson toista puhuu.

– On taattu, että kaikki jotka muuttavat vielä tämän kuluvan vuoden aikana, voivat saada pysyvän oleskeluluvan. On kuitenkin paljon kysymyksiä, mitä tapahtuu siirtymäajan jälkeen ja mikä on opiskelijoiden kohtalo Erasmus-vaihdossa. Näitä opiskelijoita on satoja Britannian eri kaupungeissa ja yliopistoissa.