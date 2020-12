Tästä kaikesta sovittiin eilisessä kauppasopimuksessa: Matkailu Britanniassa saattaa kallistua, byrokratia rajoilla lisääntyy, mutta tullimaksuja ei tule

Britannian ero Euroopan unionista tuli voimaan alkuvuodesta, mutta kauppasuhde on jatkunut ennallaan siirtymäajan turvin. Siirtymäaika loppuu vuodenvaihteessa, jolloin maa jättää EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton. Sen takia ratkaisua haettiin kuumeisesti viime hetkiin saakka.

Mistä kaikesta sovittiin?

Euroopasta muuttajille varallisuusvaatimuksia

Matkailu Britanniassa saattaa tulla nykyistä kalliimmaksi, sillä turistien on maksettava muun muassa roaming-maksuja. Jos Britanniaan haluaa muuttaa pysyvästi, siihen kuuluu uusia vaatimuksia muun muassa varallisuudesta.

Mitä tapahtuu kalastukselle?

EU-kalastajien saalismäärää vähennetään noin neljänneksellä.Kun reilun viiden vuoden määräaika umpeutuu, EU:n ja Britannian on neuvoteltava kalastuksesta uudelleen. Suomi ei kalasta Britannian vesillä, mutta sopu oli tärkeä esimerkiksi Ranskalle, Hollannille ja Tanskalle.

Entä mistä ei sovittu?

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Neuvottelutuloksen syntyminen ei vielä ole lopullinen niitti, sillä sopimukselle tarvitaan EU-jäsenmaiden neuvoston, Euroopan parlamentin ja Britannian hyväksyntä. Sopimuksen on kerrottu olevan yli tuhat sivua. Tällä hetkellä ympäri EU-maita ja Britanniassa asiantuntijat kahlaavat läpi sopimustekstiä.

Suomessa kannan sopimukseen muodostaa eduskunnan suuri valiokunta. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on sanonut, että sopimus tulee eduskuntaan mahdollisimman pian ennen vuoden vaihdetta.Britannian parlamentin on tarkoitus käsitellä sopimusta keskiviikkona. Sekä ala- että ylähuoneen on määrä äänestää asiasta.