Brexit on repinyt Britanniaa kahtia, eikä erosopimuskaan saa täyttä kannatusta – "Maan odotukset ovat olleet epärealistisia"

– On kahdenlaista leiriä: niitä, jotka haluaisivat pysyä EU:ssa ja niitä, jotka ehdottomasti haluavat EU-eroa. Kansa ja poliittiset puolueet ovat jakautuneita ja se myös näkyy keskustelussa, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton EU-asioiden johtaja asiantuntija Janica Ylikarjula.

Britannian hallituksen hyväksymä erosopimus on silti kaukana käytännön toteutumisesta. Sopimuksen on mentävä vielä läpi maan parlamentissa, joka on kansan tapaan syvästi jakautunut.