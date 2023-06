Jasper Pääkkönen kommentoi kalsarituomiota – aikoo viedä asian hovioikeuteen: "Tämä aiheuttaa käsittääkseni täysin hallitsemattoman tilanteen"

– Katson, että käräjäoikeus on tehnyt virheellisen päätöksen lausuessaan, että Danish Guy -kalsarifirmalla on ollut oikeus julkaista minulta lupaa kysymättä tehtyjä TV-, radio-, ja internetmainoksia.

Oikeuden päätöksen mukaan Pääkkönen on velvoitettu maksamaan riidan toiselle osapuolelle Lähde & CO Oy:lle oikeudenkäyntikuluina 84 140 euroa ja kulujen korvauksena 14 381 euroa. Lisäksi joutuu korvaamaan myös the other danish guyn toimitusjohtaja Tommi Lähteelle asianosaiskuluina 2 827 euroa ja talousjohtaja Harri Nikkaselle asianosaiskuluina 2 827 euroa.