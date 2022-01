MTV Uutiset Itä-Ukrainassa – rajalla painostavan hiljaista, valmiustilan ylläpito maksaa Ukrainalle miljardeja euroja

Venäjällä ja Ukrainalla on yhteistä maarajaa yli 2 000 kilometriä. Zhuravlevkassa maan itäosassa on kuitenkin rauhallista. Kylätie on hiljainen ja talot ovat tyhjillään. Hiljaisuuskin voi olla painostavaa. Yksittäinen rajamies katsoo etäisyyteen, mutta muuten rajaa on lähes mahdoton valvoa paljain silmin. Nykyään se tapahtuukin elektronisin laittein ja kameroin.