MTV Urheilun tiedot: Raju syytös kulisseissa – Jääkiekkoliiton ehdotus ”pelkkä silmänkääntötemppu”

Mestis-seuroissa tarjous on MTV Urheilun tietojen mukaan nähty lähinnä silmänkääntötemppuna, jonka tarkoituksena on rauhoittaa kiivaana käyvä keskustelu SM-liigan lisenssiehtojen ympärillä.

– Pidämme tärkeänä, että suomalaisen jääkiekon isot muutokset päätetään yhdessä eikä niin, että eri osapuolia vain kuullaan ja valta päätöksistä on todellisuudessa yhä edelleen hyvin rajatulla sisäpiirillä. Se ei ole aitoa yhteistyötä, SJRY ja Mestis toteavat.

SM-liigan Hiltunen: Neuvottelukunta määritelty sopimuksessa

– Se on määritelty Liigan ja liiton välisessä sopimuksessa, miten Huippukiekon neuvottelukunta rakentuu. Siinä on sopimuksessa määritelty ne tahot ja edustajat. Sen mukaan se on rakennettu, Hiltunen kommentoi.