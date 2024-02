Jääkiekon kulissiriitaan lisävaloa – kapinakenraalilta tyly väite: "Lähelle nollaa"

– Tähän on tällainen alatyöryhmä kehitetty, ja me koettiin, että siellä ryhmässä ei pysty tarpeeksi vaikuttamaan, koska Huippukiekon neuvottelukunta on varsinainen elin, joka tekee päätösesitykset. Nekin etenevät vielä liittovaltuuston ja Liigan osakaskokoukselle, jolloin tässä kokonaisuudessa meille jäisi hyvin pieni rooli, joka on käytännössä hyvin lähelle nollaa, Ramstedt perustelee kieltäytymistä.