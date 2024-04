MTV Urheilu listasi Veikkausliigan kirkkaimmat timantit

17-vuotias pelintekijä on juonikkaan Otto Ruopin ohella kuopiolaisryhmän kirkkaimpia helmiä. Molemmat savolaislupaukset saavat takuuvarmasti vastuuta pelaavassa kokoonpanossa heti kevään otteluissa. Siltanen on älykäs ja rauhallinen tekijä hyökkäysalueella, jonka pelikäsitys on terävä. Hän osaa tehdä lisäksi oikea-aikaisia taustanousuja rangaistusalueelle. Keskikenttämies on Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkueen kapteeni.