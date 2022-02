MTV Ukrainan rajalla: Ihmiset ovat paenneet Ukrainasta vähin tarpein osin vanhentuneilla passeilla: "Äidillä kaksi t-paitaa, housut ja peitto lapselle mukana"

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen on raportoimassa Ukrainan ja Puolan rajan läheisyydessä ukrainalaisten pakenemista Puolaan.

Nurmisen mukaan Puolan puolelle on saapunut jo yli 200 000 ihmistä Ukrainasta. Rajanylitys on hänen mukaansa onnistunut varsin hyvin, toki paikka paikoin on ollut tilanteita, joissa naiset ja lapset eivät ole päässeet Puolan puolelle.