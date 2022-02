MTV:n toimittaja Niko Nurminen Puolassa – tunnelmat Ukrainan vastaisella rajalla: "Kaaos vallitsee"

Aamu on valjennut kylmänä pakkasyön jälkeen.

– Siitä voi kuvitella, miltä se tuntuu noista sadoista tuhansista ihmisistä, joita tänne on tullut, Nurminen kuvailee.

Nurmisen mukaan rajanylityspaikoille on muodostunut jonoja. Osalla ylityspaikoista pääsee yli raiteita pitkin, osasta autolla ja osasta jalkaisin.

Tällä hetkellä rajalla ei kysellä passeja, koronatodistuksia tai muita vastaavia dokumentteja, joita on aiemmin vaadittu.

– Ihmiset kertovat toki ikävistä tapauksista. Siellä on tapeltu, tallottu ja on tullut luunmurtumia. Kaaos vallitsee, Nurminen raportoi.

"Matka on ollut useilla hyvin rankka"

– Kun tänne Puolan puolelle pääsee, vapaaehtoisia ihmisiä on ottamassa heitä vastaan. Heille tarjotaan välittömästi huopia, toppatakkeja, kaloripitoista evästä ja vettä. Että he pysyvät edes jossain määrin tolpillaan, sillä matka on ollut useilla hyvin rankka ja kestänyt päiviä halki Ukrainan.