MTV Tampereen surmapaikalla: 16-vuotiasta poikaa ja tämän äitiä epäillään taposta – rauhallisen lähiön asukkaat ovat järkyttyneitä

Poliisin mukaan surmansa sai vuonna 1979 syntynyt mies. Toinen, vuonna 1977 syntynyt mies sai vakavia vammoja ja on nyt sairaalahoidossa.

Poliisi epäilee teosta 16-vuotiasta nuorukaista ja vuonna 1984 syntynyttä naista, joka on MTV Uutisten tietojen mukaan pojan äiti. He ovat poliisin mukaan ulkopaikkakuntalaisia ja olivat vieraina uhrin asunnossa.

16-vuotias poika on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta ja tapon yrityksestä Pirkanmaan käräjäoikeudessa eilen.

Naapuri heräsi huutoon ja meteliin

Lauantaina surmatalon vastapäätä asuneet naapurit olivat heränneen lauantaiaamuna huutoon ja meteliin. He olivat hälyttäneet paikalle poliisin.

– He eivät olleet uskaltaneet mennä ulos, mutta he olivat nähneet ikkunasta, että pihamaalla makasi kaksi miestä maassa.

Poliisi on yhä vaitonainen tapauksesta, mikä voi johtua siitä, että epäiltynä on alaikäinen poika.

Epäillyillä äidillä ja pojalla on yhteinen rikostausta

Pojan äiti on ollut lukuisia kertoja oikeudessa selvittelemässä rattijuopumuksiin, huumerikoksiin ja eritasoisiin omaisuusrikoksiin liittyviä asioita. Oikeudessa on vireillä myös asia, jossa pojan huoltajia syytetään pahoinpitelystä asiassa, jossa asianomistajana on kyseinen poika. Tätä asiaa ei ole vielä oikeudessa käsitelty, eivätkä tarkemmat yksityiskohdat ole siksi selvillä.