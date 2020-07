Tampereen taposta vaaditaan vangittavaksi teosta epäillyn 16-vuotiaan äitiä – tuomittu aiemmin rikoskumppaneina

Nainen on mainittu pojan vuonna 2003 syntyneen, nyt 16-vuotiaan pojan huoltajaksi vuodelle 2018 päivätyssä asiakirjassa. Poliisi kertoi jo aiemmin vuonna 1984 syntyneen naisen olevan pojalle sukua.

Pojan äiti on ollut lukuisia kertoja oikeudessa selvittelemässä rattijuopumuksiin, huumerikoksiin ja eritasoisiin omaisuusrikoksiin liittyviä asioita. Oikeudessa on vireillä myös asia, jossa pojan huoltajia syytetään pahoinpitelystä asiassa, jossa asianomistajana on kyseinen poika. Tätä asiaa ei ole vielä oikeudessa käsitelty, eivätkä tarkemmat yksityiskohdat ole siksi selvillä.