MTV seuraa Timanttiliigaa: Ilona Mononen hyökkää SE:n kimppuun

Monosen lisäksi muita suomalaisia ei ole mukana kisassa, mutta maailman yleisurheiluhuippuja sen sijaan on pilvin pimein. Kattaus on pedattu italialaisittain loistavaksi. Koko illan suurin tähti on korkeushyppääjä Gianmarco Tamberi, jolta voi odottaa huippuhyppyjen lisäksi kunnon showmeininkiä, kuten kävi Rooman EM-kisoissa kesäkuussa.