MTV seuraa Timanttiliigaa: Tätä ei näe joka päivä! Karsten Warholm Ruotsin asussa

Etelätalolla on kisassa hyvät mahdollisuudet menestyä, sillä kauden maailmantilaston kovin kärki puuttuu. Vastus on siitä huolimatta kova, sillä Etelätalo kisaa muun muassa Grenadan Anderson Petersiä, Saksan Julian Weberiä ja Kenian Julius Yegoa vastaan.

Pikaviestijoukkueessa juoksevat Jenna Kokkonen, Aino Pulkkinen, Anniina Kortemaa, Lotta Kemppinen, ja varalla on Mette Baas.

Seuranta:

Klo 21.31 Naisten 100 metrin juoksun voittoon pyyhkäisee Sha'carri Richardson ajalla 10,84. Julien Alfred on toinen ja kolmas Dina Asher-Smith tuloksella 10,89

Klo 20.56 Karston Warholm ei ole mukana tänään 400 metrin aidoissa. Tämä korjauksena aikaisempaan tietoon. Mutta eilen 100 metrin juoksussa Warholmin voittanut Armand Duplantis sen sijaan on miesten seiväshypyssä. Hän ylittää ensimmäisellään 562.

Vesisade on verottanut ainakin naisten korkeushyppykisan tuloksia, sillä voittaja on jo selvillä. Korkeimmalta jälleen kerran pääsee Ukrainan Jaroslava Mahutshih, tosin hän ei ole vielä kisaansa lopettanut. Toistaiseksi ukrainalainen on ylittänyt korkeuden 196.