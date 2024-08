MTV seuraa Timanttiliigaa: Italian pomppuihme villitsee – Kanadan kolossi heitti mahtikaaren

Seuranta

Klo 16.12 Miesten kuulassa Leonardo Fabbri on noussut toiseksi tuloksella 22,03. Ryan Crouser on toistaiseksi vasta kolmantena 21,74 lukemin.

Klo 15.48 Myös naisten moukarissa on nähty komea tulos, kun Yhdysvaltain Brooke Andersen on kiskaissut lekansa lukemiin 76,19.

Miesten kuula on alkanut ilman suuria jytkyjä, kun kaksi kierrosta on takana. Toistaiseksi on nähty vain yksi 22 metrin työntö. Sen esitti USA:n Joe Kovacs, 22,06. Miesten kuulaa viime vuosina hallinnut Ryan Crouser on toistaiseksi saanut aikaan 21,38 kantaneen kaaren.