MTV seuraa: Suomi Saksan kimppuun EM-viheriöllä – kokoonpanoa jouduttu laittamaan uusiksi

Kello 21.30: Myös Adelina Engman palaa Helmareiden kokoonpanoon, hän oli sivussa edellisestä ottelusta reisivamman takia. Suomi teki vain kaksi pelaajavaihtoa Tanskaa vastaan, mistä tuli kritiikkiä päävalmentaja Signeulin suuntaan. Nyt muutoksia on tehty pakonkin edestä.

Kello 21.10: Suomen ottelun kanssa samanaikaisesti pelataan lohkon toinen kamppailu Tanska-Espanja, jossa ratkotaan toinen jatkopaikka. Suomi on pelannut edellisen kerran Saksaa vastaan vuoden 2010 helmikuussa. Helmarit kohtasi Saksan myös 2005 EM-kisojen välierässä, jossa Saksa oli parempi numeroin 4-1.

Kello 21.00: Tervetuloa liveseurannan pariin! Helmareilla on sivussa Saksa-ottelussa viisi pelaajaa. Sanni Franssi, Anna Westerlund, Tinja-Riikka Korpela ja Tuija Hyyrynen ovat sairastuneet koronavirukseen ja Jenny Danielssonilla on lihasvamma. Suomi voi pelata ottelussa paineitta, sillä se tulee sijoittumaan varmasti lohkon viimeiseksi. Saksa on puolestaan varmistanut lohkovoiton.