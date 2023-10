MTV seuraa: Huuhkajat huipputärkeässä karsintaottelussa Sloveniassa

Slovenia: Jan Oblak (C); Zan Karnicnik, Miha Blazic, Jaka Bijol, Erik Janza; Petar Stojanovic, Adam Cerin, Timi Elsnik, Jan Mlakar; Andraz Sporar, Benjamin Sesko. Suomi: Lukas Hradecky (C); Nikolai Alho, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov, Leo Väisänen, Jere Uronen; Kaan Kairinen, Rasmus Schüller, Glen Kamara; Benjamin Källman, Teemu Pukki.

Kello 18.04: Huuhkajien karsintalohkon H tilanne on ennen lauantain otteluita todella tasainen. Slovenia johtaa lohkoa 13 pisteellä. Tanska on toisena tasapisteissä Slovenian kanssa. Seuraavina tulevat Suomi ja Kazakstan, joilla pisteitä on 12. Lauantaina San Marinon kaatanut Pohjois-Irlanti on kuudessa pisteessä, San Marino nollilla.