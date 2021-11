MTV seuraa: Huuhkajat taistelee paikasta MM-jatkokarsintoihin – tässä kokoonpano Ranskaa vastaan

Kello 20.39: Ranska on varmistanut jo lohkovoittonsa ja sitä kautta paikan MM-kisoissa. Suomi on kiinni kakkossijassa, joka oikeuttaa jatkokarsintapaikkaan. Huuhkajia uhkaa kaksi pistettä perässä lohkokolmosena oleva Ukraina.

Kello 20.35: Joukkueiden avauskokoonpanot on julkistettu Euroopan jalkapalloliiton Uefan verkkosivuilla. Ranska on tehnyt pelaajavaihdoksia edellisistä otteluistaan, mutta kivikova nippu on Huuhkajia vastassa. Mukana ovat muun muassa hyökkäyksen supertähdet Kylian Mbappé sekä Antoine Griezmann ja ykkösmaalivahti Hugo Lloris.