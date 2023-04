Näkökulma: Tommi Niemelän vetämä mediateatteri liekittää SM-liigafinaaleja – töksäyttely ajanut Jussi Tapolan reagoimaan

Tämä on ollut Pelicans-pääkäskijä Tommi Niemelän vakiovastaus, kun kysymys on SM-liigafinaalien aikana koskenut tuomaritoimintaa.

Liigan viestintäjohtaja Tuomas Nyholm on vahvistanut MTV Urheilulle, ettei tällä kaudella tai pudotuspelien aikana tuomaritoiminnan kommentoinnissa mikään sääntö ole muuttunut. Liiga on kuitenkin käynyt erityisesti lahtelaisseuran kanssa keskustelua siitä, mikä on oikeudenjakajien toimintaan kohdistuvan arvostelun sävy.