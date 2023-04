SM-liigan kevään ratkaisijan tie oli katketa jo junioreihin – mieli alkoi oikutella kriittisellä hetkellä: "Hän ei oikein osannut suhtautua siihen"

Kangasniemi, 28, on nakuttanut lahtelaisten marssiessa SM-finaaleihin 13 pistettä (3+10) yhtä monessa ottelussa.

Piskuisen laitahyökkääjän taiturointi kevään pudotuspeleissä on jättänyt alleen sen huomion, että hänen alkukautensa oli erittäin vaikea. Marraskuun maaottelutaukoon mennessä koossa oli vain yksi maali ja kaksi maaliin johtanutta syöttöä.

Vastoinkäymisiä on mahtunut useampiakin lahjakkaan nuoren miehen uralle. Yksi sellaisista oli lähtö HIFK:sta kesken kauden 2019–20 sen jälkeen, kun hän oli nakuttanut edellisellä kaudella seuralle piste per peli tahtia.

Sopimuksen purkamisen taustalla oli muutakin kuin loukkaantumisia. Mistä tarkalleen oli kyse, sen tietävät todennäköisesti vain seurajohto ja Kangasniemi itse. Joka tapauksessa hän palasi Pelicansiin, jossa ura on lähtenyt uuteen nousuun.

Tie oli katketa jo A-junioreihin

Kangasniemen kanssa jo nuoresta asti töitä tehnyt kiekkovalmentaja Tero Lehterä tietää hyvin taitavan hyökkääjän ominaisuudet, joiden takia pelaajapolku on kokenut haasteita. Lehterä valmensi Kangasniemeä Bluesin junioreissa kymmenisen vuotta sitten.

Epäilysten sijaan Kangasniemeä alettiin tulla katsomaan kauempaakin. Nousu Bluesin edustusjoukkueen harjoitusrinkiin on jäänyt tuolloin joukkueessa pelanneen Siim Liivikin mieleen.

– Totta kai sitä oli vähän, että oho, mikäs kundi tämä on, Liivik sanoo ensireaktiostaan 170-senttisen nuorukaisen astuessa koppiin.

Erityisesti Liivikin mieleen on jäänyt tilanne harjoituksista, joissa Kangasniemi sujautti kiekon kahdesti hänen jaloistaan. Liivik päätti näyttää nuorelle taiturille ja nostaa tämän seinälle.

Altavastaajan mielentila

– Ne olivat samanlaisia ongelmia, joita hänellä oli ollut A-junnuissakin. Kun on ollut koko ajan altavastaajana ja kaikki ovat vain dissanneet ja mollanneet, niin sitten, kun alkoikin saamaan vähän huomiota, se tilanne onkin aika erilainen.

– Luulen, että hän on ottanut niistä opikseen. Se, että jos on vaikeuksia ollut, niin kyllä hän ne on aina osannut kääntää edukseen.