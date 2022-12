MTV seuraa: Ranska iski kylmästi ja nopeasti – pystyykö Marokko vastustelemaan hallitsevaa maailmanmestaria MM-välierässä?

MM-välierä, Ranska – Marokko 1–0

1. min: Ottelu on alkanut! Marokon jättimäinen kannattajajoukko viheltää villisti ympäri Al Bayt Stadiumia. Cesar Arturo Ramos toimii ottelun erotuomarina.

Kello 20.35: Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps lähestyy eniten voittoja MM-kisoissa napanneen valmentajan titteliä. Kolmatta kertaa Ranskaa turnauksessa valmentava Deschamps on luotsannut 13 voittoa. Tilaston kärkipaikkaa pitää Länsi-Saksan Helmut Schon 16 voitolla.

Kello 20.32: Ranska ei ole koskaan hävinnyt Marokolle. Kaikki viisi edellistä kohtaamista ovat olleet ystävyysotteluita, ja Ranska on voittanut niistä kolme ja pelannut kaksi tasan. Viimeisin keskinäinen pelattiin vuonna 2007, jolloin ottelu päättyi 2–2-tasatulokseen.

Kello 20.29: Kuten sanottua, Marokon puolustus on esittänyt jykeviä otteita. Euroopan huippumaista Puola, Belgia, Espanja ja Portugali eivät ole pystyneet joukkuetta voittamaan ja Marokkko on päästänyt otteluissa maaliaan kohti yhteensä vain yhdeksän laukausta.

Ranska on päästänyt jokaisessa ottelussa maalin ja antanut auliisti aloitteet vastustajalle, mutta rautaisella laadullaan kääntänyt otteluita edukseen ennen pitkää.

Kello 20.11: Joukkueiden avauskokoonpanot on julkaistu. Molemmat ilmoittivat kahdesta muutoksesta. Ranskan riveissä Bayern Münchenin keskuspuolustaja Dayot Upamecano on pudonnut avauskokoonpanosta penkille. Tilalla nähdään Ibrahima Konate, joka on voittanut turnauksessa toistaiseksi 95 prosenttia kaksinkamppailuistaan (21/22). Isoin menetys lienee flunssainen, erinomaisesti läpi turnauksen esiintynyt Juventuksen keskikenttäpelaaja Adrien Rabiot. Hänen tilalleen nousee Youssouf Fofana.