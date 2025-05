MTV seuraa: PSG:ltä yllätysveto – Mestarien liiga -finaalissa jaossa jättipotti

Paris Saint-Germain ja Inter Milan iskevät yhteen Mestarien liigan loppuottelussa lauantai-iltana. MTV Urheilu ennakoi ja seuraa odotetun loppuottelun kaikkia käänteitä tässä artikkelissa.

Mestarien liigan finaali PSG–Inter lauantaina kello 22.00 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Studio käynnistyy MTV Katsomossa jo kello 21.00 ja MTV3:lla kello 21.30.

PSG on voittanut tällä kaudella jo kolme pokaalia Ranskan maalla, mutta tavoittelee nyt seurahistoriansa ensimmäistä Mestarien liigan voittoa. Matkalla finaaliin ovat kaatuneet muun muassa Englannin suurseurat Liverpool ja Arsenal.

Inter Milan, joka pudotti Bayern Münchenin jatkosta ennen Barcelonan kukistamista dramaattisessa välieräparissa, on voittanut Mestarien liigan viimeksi kaudella 2009-10. Sen edellinen kerta loppuottelussa oli kaksi vuotta sitten, jolloin voiton vei kuitenkin Manchester City.

Live-seuranta

21.15: PSG lähtee finaaliin niukassa ennakkosuosikin asemassa. MTV Urheilun asiantuntijat Jari Litmanen ja Juho Rantala perkaavat studiossa, miten niin sanotun "bling bling" -aikakautensa taakse jättänyt pariisilaisseura on muuttunut Luis Enriquen alaisuudessa.

21.10: Tiesitkö? Mestarien liigan finaalissa on jaossa todellinen jättipotti. Loppuottelun voittaja nappaa itselleen peräti 150 miljoonan euron palkintorahat, mikä on MTV Urheilun asiantuntijan Juho Rantalan mukaan peräti 10 kertaa vähemmän mitä Serie A:n mestari saa. Mutta kumman voittaminen on helpompaa?

20.50: Kokoonpanot selvillä!

PSG ja Inter ovat nimenneet avauksensa Mestarien liigan finaaliin. Kenties hieman yllättäen, 19-vuotias Desire Doue nousee avaukseen Bradley Barcolan sijaan. Barcola teki kaksi maalia ja oli joukkueen paras pelaaja PSG:n voittamassa Ranskan cupin finaalissa viime viikonloppuna. Doue on pelannut hyvin, mutta ei onnistunut tekemään tehoja välieräotteluissa Arsenalia vastaan.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Doue. PSG:n vaihtopelaajat: Safonov, Tenas, Kimpembe, Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaire-Emery, Beraldo, Mbaye. Inter (5-3-2): Sommer; Dumfries, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan; Lautaro, Thuram. Interin vaihtopelaajat: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinksi, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Bisseck, Darmian, Zalewski, Taremi.

20.37: Edellinen Mestarien liigan loppuottelu Allianz Arenalla pelattiin vuonna 2012. Silloin Chelsea teki historiallisen tempun ja yllätti kotisuosikki Bayern Münchenin rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Kyseessä oli Chelsean ensimmäinen Mestarien liigan mestaruus – pystyykö PSG samaan Münchenissä?

Edellinen Münchenissä pelattu Mestarien liigan finaali päättyi Chelsean juhliin.Credit: Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo

20.25: Kumpi vie UCL-finaalin? MTV:n ruutukasvot kertoivat omat veikkauksensa, eivätkä perustelut olleet mitä tavanomaisimmat.

20.05: Miten PSG ja Inter ryhmittyvät? PSG:n terveystilanne ennen finaalia on hyvä, kun ainut poissaolija on alakerran pitkäaikaistoipilas Presnel Kimpembe. Inter on sen sijaan saanut laitapuolustaja Benjamin Pavardin ja keskikenttämies Piotr Zielinskin takaisin sairastuvalta kreivin aikaan.

PSG:n mahdollinen avauskokoonpano (4-3-3):

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Interin mahdollinen avauskokoonpano (3-5-2):

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

19.55: Tunteet käyvät kuumana Münchenissä. Sosiaalisessa mediassa leviävät videot paljastavat, miten PSG:n ja Inter Milanin kannattajat ottavat yhteen – oletettavasti matkalla Allianz Arenalle.

19.50: Ousmane Dembele lähtee finaaliin itseluottamusta uhkuen. Niinkin itsevarmana, että PSG:n supertähti on lyönyt loppuottelun alla erikoisen vedon lapsuudenystävänsä kanssa. Lue lisää alta.

19.47: 17 minuuttia!

Inter Milan pitää hallussaan yhtä Mestarien liiga -kauden komeinta tilastoa finaalin alla. Italialaisjätti on pelannut 14 ottelua matkalla loppuotteluun, mutta viettänyt koko turnauksen aikana vain 17 minuuttia tappioasemassa. Nähtäväksi jää, miten PSG:n hyökkäyspelaaminen tehoaa Interin alakertaan.

19.45: Tervetuloa mukaan seuraamaan Mestarien liigan finaalia.

Kello 22.00 alkava loppuottelu on katsottavissa sekä MTV3-kanavalta että MTV Katsomosta, missä studio-osuus alkaa jo kello 21.00.