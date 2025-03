MTV seuraa F1-avausta: Kunnon sekoilua avauskierroksilla – jo kolme autoa täräyttänyt seinään

F1-kauden avaus pyörähtää käyntiin Australiassa. McLarenit lähtevät Lando Norrisin johdolla eturivistä, mutta neljän viime kauden mestari Max Verstappen hengittää aivan heidän niskassaan kolmantena.

Sää vaikuttaa näyttelevän isoa roolia tämän vuoden kisassa, sillä vettä tulee Albert Parkin radalla ja kuskit joutuvat lähtemään matkaa välikelin renkailla.

Tässä artikkelissa seurataan kisan tapahtumia hetki hetkeltä.

Seuranta:

Klo 06.26 Kuljettajat ajavat edelleen turva-auton takana, kun Doohanin ja Sainzin autoja siirretään pois radalta. Tilanne tällä hetkellä: 1) Norris 2) Verstappen 3) Piastri 4) Russell 5) Leclerc 6) Tsunoda 7) Albon 8) Hamilton 9) Gasly 10) Alonso.

Klo 06.23 Myös Williamsin Carlos Sainzin auto on radan sivussa. Kokenut kuski ajaa seinään turva-auton takana.

Klo 06.21 Kolari! Jack Doohanin auto on ilman takasiipeä radan keskellä. Turva-auto radalle.

Lähtö onnistui ilman kolareita. Lando Norris pitikärkipaikkansa, mutta toisessa mutkassa Max Verstappen ohitti Oscar Piastrin.

Klo 06.19 Valot sammuvat, ja autot ampaisevat matkaan. Kausi 2025 on käynnissä.

Klo 06.15 Autot lähtevät lämmittelykierrokselle. Strollin renkaat on vaihdettu välikelin renkaisiin, eli kaikki kuljettajat matkassa välikelin kumeilla.

Klo 06.12 Leclercin tiimiradiossa kerrotaan, että sadetta odotetaan kisan alussa jonkin verran. Tällä hetkellä taivaalta ei tule vettä. Kaikilla muilla kuljettajilla on allaan välikelin renkaat, mutta sijalta 13 lähtevä Lance Stroll on valinnut sadekelin renkaat.

Klo 06.10 Kuvissa näkyy, kuinka Lewis Hamiltonin isä käy lohduttamassa murtunutta Hadjaria, joka ei vieläkään ole ottanut kypärää päästään. Ranskalaiskuljettajan viikonloppu päättyy siis surkeimmalla mahdollisella tavalla omaan virheeseen kilpailun lämmittelykierroksella.

Klo 06.08 Lämmittelykierroksen on määrä alkaa klo 6.15. Autot ovat tällä hetkellä taas lähtöruudukossa. Samaan aikaan täysin murtunut Hadjar kävelee kohti varikkoa kypärä edelleen päässään.

Klo 06.04 Kisan aloitus viivästyy Hadjarin emämunauksen myötä.

Klo 06.01 Ei voi olla totta! Lämmittelykierros on käynnissä, ja Racing Bullsin Isack Hadjar täräyttää seinään.

Klo 05.59 Yksi kisan mielenkiintoisimmista kuljettajista on täksi kaudeksi Ferrarille siirtynyt Lewis Hamilton. Jännittävää nähdä, miten hän saa punaisen oriin liikkeelle.

Klo 05.55 Keli on Melbournessa todella haastava, ja rata on edelleen märkä. Kovin vesisade on tauonnut, mutta rata tulee olemaan märkä vielä jonkinaikaa.. Etukäteiskaavailuissa Max Verstappenia pidetään jopa suosikkina vesikelistä johtuen, vaikka hän lähtee kisaan kolmannesta lähtöruudusta.

Kisan alkuun viisi minuuttia.

Klo 05.49 Lähtöjärjestys muuttuu loppupäässä, kun Red Bullin aika-ajossa sijalle 18 jäänyt Liam Lawson starttaa koko porukan perältä varikolta. Myös Haasin Oliver Bearman lähtee matkaan varikolta.

Klo 05.40 Kerrataan tähän väliin kärkikymmenikön lähtöjärjestys:

sija kuljettaja talli 1. Lando Norris McLaren 2. Oscar Piastri McLaren 3. Max Verstappen Red Bull 4. George Russell Mercedes 5. Yuki Tsunoda Racing Bulls 6. Alexander Albon Williams 7. Charles Leclerc Ferrari 8. Lewis Hamilton Ferrari 9. Pierre Gasly Alpine 10. Carlos Sainz Williams

Klo 05.30 Tervetuloa mukaan seuraamaan Australian GP-kisaa ja Formula 1 -kauden avausta. Mielenkiintoinen kisa on luvassa. Vettä tulee taivaalta ja vesisateen on myös luvattu jatkuvan kisan puolen välin tienoille. Keli on toisin sanoen haastava. Etukäteisarvioissa vesikelin on arveltu hyödyttävän kolmentena lähtevää Max Verstappenia.