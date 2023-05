MTV Seuraa: Leijonat hyökkää Tre Kronorin kimppuun – tuleeko Ruotsille kisojen ensimmäinen tappio?

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Suomella on alla voitto edellisestä ottelusta Saksaa vastaan, mutta avausottelussa tuli ruma tappio Yhdysvalloille. Ruotsi on pelannut toistaiseksi puhtaasti, kun se on kaatanut Itävallan ja Saksan.