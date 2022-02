MTV seuraa: Leijonat olympiafinaalissa – voittava kokoonpano pysyy kasassa!

Leijonat on voittanut turnauksessa kaikki viisi otteluaan. Venäjän saldo tahraa ainoastaan jatkoaikatappio Tshekille alkusarjassa.

Venäjä on saavuttanut historiassaan kaksi olympiamitalia (0+1+1). Virallisiin tilastoihin ei lasketa Venäjän olympiaurheilijoiden kultamitalia neljän vuoden takaa. Jos mukaan ottaa entisen Neuvostoliiton saavutukset, lukema on 7+2+2=11. Suomelta kulta puuttuu. Sen saldo on 0+2+4=6.