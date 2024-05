Kanadalle hyinen takaisku – Saksa pulassa: MTV seuraa MM-puolivälieriä

MM-puolivälierä Ruotsi–Suomi to 23.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30!

Tilanteet:

Kanada–Slovakia 2–1

Sveitsi–Saksa 2–0

1. erät:

Sveitsi–Saksa 17. min: MAALI! Saksa on ollut vaikeuksia Sveitsin pitäessä vauhtia. Nyt syntyy punapaidoille 2–0-osuma. Saksan maalivahti Philipp Grubauer on maissa ja Sveitsin Nico Hischier nostaa laatan oikealta yläkulmaan.

View this post on Instagram

Kello 16.56: Kanada on tehnyt kovan vedon: 18-vuotias huippuhyökkääjä Connor Bedard on tänään Slovakiaa vastaan neljän ketjun ulkopuolella kokoonpanon 13. hyökkääjänä. Bedard on viime vuoden NHL-ykkösvaraus, joka pelasi juuri ensimmäisen NHL-kautensa Chicago Blackhawksissa.