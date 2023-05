MTV seuraa: Ranska shokeerasi Leijonia – Harri Pesonen kuittasi Suomen tasoihin

Suomi–Ranska 1–1 (x–x, x–x, x–x)

1. erä

Klo 20.12: Jukka Jalosen mukaan kaikki kivet on käännetty etukäteen, kuten kaikkia vastustajia vastaan. Leijona on valmiina. Ranskan nippu saa mestarivalmentajalta kohteliasta suitsutusta ennen ottelun alkua.

Klo 19.52: C Moren leijonaääni Antero Mertaranta yllätettiin juuri suorassa lähetyksessä kultalevyllä. Vuonna 1999 julkaistu Ihanaa Leijonat, Ihanaa -musiikkikappale on ylittänyt striimauspalveluissa kahden miljoonan kuuntelukerran rajan. A-tyypin kanssa tehty klassikkobiisi voi hyvin. Mertarannalle kultaa jo tässä vaiheessa MM-turnausta.

Klo 19.47: C Moren studiolähetys on käynnissä. Asiantuntijat Olli Jokinen ja Niklas Bäckström arvioivat Leijonien ykköskentän onnistumista turnauksen ensimmäisten pelien perusteella.

Klo 19.32: Suomi ja Ranska ovat kohdanneet edellisen kerran MM-tasolla neljä vuotta sitten, keväällä 2019. Tuolloin Suomi oli alkulohkossa parempi 3–0. Tätä edellinen välienselvittely päättyi keväällä 2017 historiallisesti, kun Ranska voitti kotikisoissaan Suomen alkulohkossa 5–1. Tuo on ainoa kerta, kun Ranska on Suomen onnistunut kaatamaan MM-tasolla.

Klo 19.21: Suomen pelaava kokoonpano on täysin samassa muotissa kuin viime ottelussa. Kakkossentterinä turnauksen aloittanut Antti Suomela on edelleen sivussa, vaikka välipäivän harjoitusten perusteella hän oli jo palaamassa rivistöön.

Leijonien ketjut Ranska-otteluun:

Leijonat on kerännyt kolmesta ensimmäisestä ottelustaan neljä pistettä. Ranskan pistesaldo on identtinen. Joukkueet ovat ennen illan ottelua A-lohkossa peräkkäisillä sijoilla neljä ja viisi, Ranska on edellä maalieron turvin. Lohkon kärjessä on Yhdysvallat. Pohjoisamerikkalaiset ovat takoneet neljästä ottelusta täydet 12 pistettä.