MTV seuraa: Kanada johtoon Leijonia vastaan – MM-puolivälierätrilleri käynnissä

Kanada–Suomi 1–0 (x-x, x-x, x-x)

6. min: Suomi ei saa varsinaista pakkopeliä aikaan ylivoiman aikana, mutta Kaapo Kakolla on yksi mainio nousu laidasta, jonka Kanadan maalilla Samuel Montembeault torjuu. Heti rangaistuksen päätyttyä Kanadalla kenties ottelun paras maalipaikka, mutta Larmi kestää one timer -laukauksen.

1. min: OTTELU ON KÄYNNISSÄ! Suomen avauskentällinen on tuttu. Pakkiparina Ohtamaa-Lehtonen, hyökkäyskolmikon muodostavat avauskiekon pudotukseen Hartikainen-Manninen-Rantanen. Maalilla siis Emil Larmi.

1. erä

Klo 20.15: Viitisen minuuttia ottelun alkuun. Mikko Rantanen on Suomen hyökkääjistä ainoa, joka on pelannut kaikki ottelut, mutta ei ole osunut tolppien väliin. Alkusarjassa Rantanen keskittyi lättyosastoon tehopistein 0+8. Onko tämä se ilta, kun Rantanen laittaa laatan itsekin pussiin?

Klo 20.02: Kanadan joukkue ei ehkä ole se kaikkein nimekkäin, mutta iskukykyä siltä löytyy. Joukkuetta johtaa kapteenin roolissa NHL-tähti Tyler Toffoli, jolla on takanaan uransa tehokkain NHL-sesonki. Puolustuksen isäntä on Tyler Myers, joka on pelannut taalaliigaa yli 900 matsia. Kokoa on saman verran kuin Marko Anttilalla, eli 203 senttimetriä.