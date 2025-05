MTV seuraa: Antti Pennasen Leijonat oudossa tilanteessa – miten käy?

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa MM-kisojen toisessa ottelussaan Ranskan. MTV seuraa kello 21.20 alkavan ottelun tapahtumia tiiviisti tässä artikkelissa.

Klo 20.58: Miten Suomen valmennuksen työnjako toimii? Alla siitä valaiseva video Jani Uotilan toimittamana Leijonat-valmentajien haastattelujen kera.

Klo 20.50: Pieni katse jo eteenpäin: huomenna Leijonia vastaan tulee isäntämaa Ruotsi. Tänään olisi arvokasta saada Suomen peliä eteenpäin ja onnistumisten myötä itseluottamusruisketta ennen kovaa koitosta.

Klo 20.37: Suomella on aiempien vuosien keskinäisistä otteluista Ranskaa vastaan kaksi voittoa putkeen, mutta sitä ennen tuli ruma 1–5-tappio MM-kisoissa 2017. Viimeisin keskinäinen on käyty MM:eissä 2023 – tuolloin Leijonat väänsi 5–3-voiton.

Ranska on pystynyt monin paikoin kiusaamaan Leijonia, eivätkä Suomen voittolukemat ole tavanneet olla suuria. Neljästä viime Ranska-voitosta kolme on tullut kahden maalin erotuksella ja yksi kolmen osuman erolla.

Klo 20.31: Ranskan joukkueessa voit havaita useita SM-liigasta tuttuja pelimiehiä. Sarjassa ensi kaudella jatkavat Tapparan Hugo Gallet ja Ässien Dylan Fabre. Lisäksi Liigasta tuttuja pelureita ovat Charles Bertrand, Anthony Rech, Nicolas Ritz ja joukkueen ainoa NHL-pelimies, St. Louis Bluesin Alexandre Texier, joka tehoili KalPassa 2017–2019, mutta häntä ei vielä Suomea vastaan tositoimissa nähdä.

Klo 20.23: Leijonat kohtaava Ranska avasi kisaurakkansa eilen. Tukkaan tuli Latviaa vastaan 1–4.

Klo 20.19: Antti Pennasen valmentama Suomi on erikoisessa tilanteessa. Kone on yskinyt, ja Leijonilla on ollut harvinaisen nihkeää useamman matsin otannalla.

Itävalta kaatui kyllä perjantaina MM-avauksessa vaivoin 2–1. Itävallan 2–2-tasoitus hylättiin Suomen haaston jälkeen maalivahdin häirintänä. Kiekko oli menossa maaliin ilman että kyseinen kontakti ehti siihen vaikuttaa.

Ennen Itävalta-peliä Suomi hävisi viimeiset kolme valmistavaa maaotteluaan Tshekin EHT-turnauksessa. Avautuvatko tänään pellit kunnolla?

Klo 20.19: Tervetuloa mukaan seuraamaan Tukholmassa tahkottavaa Suomen ja Ranskan välistä MM-kisaottelua. Kiekko putoaa jäähän Suomen aikaa kello 21.20. MTV3:ssa peliä aletaan ennakoida kello 21, MTV Katsomossa jo 20.30.

Leijonien kokoonpanoon on tehty MM-avausottelun jälkeen yksi muutos. Maalilla aloittaa nyt Emil Larmi, kun Itävallasta tulleessa 2–1-voitossa torjui Juuse Saros.

Leijonien kokoonpano Ranskaa vastaan:

Maalilla:

33 Emil Larmi (74 Juuse Saros)

Hyökkäysketjut:

20 Eeli Tolvanen – 91 Juho Lammikko – 86 Teuvo Teräväinen (A)

82 Harri Pesonen – 13 Mikael Ruohomaa – 19 Waltteri Merelä

21 Patrik Puistola – 61 Juuso Pärssinen – 15 Lenni Hämeenaho

29 Ahti Oksanen – 24 Hannes Björninen (A) – 47 Eemil Erholtz

Puolustajaparit:

4 Mikko Lehtonen (C) – 18 Vili Saarijärvi

37 Atro Leppänen – 23 Nikolas Matinpalo

42 Robin Salo – 50 Mikael Seppälä

6 Tony Sund – 2 Rasmus Rissanen