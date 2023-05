MTV seuraa: Leijonat ja Tanska päättävät lohkovaiheen – joko nyt peli loksahtaa kohdilleen?

Suomi–Tanska klo 20.20

Liveseuranta:

Klo 19.56: Toimittaja Jani Uotila on ollut taas viime päivät Leijonan iholla. Tässä arvuutellaan, antoiko kunniatohtori Jalonen oikeasti siimaa pelaajistolle ennen tosi-tosipelien alkua?

Klo 19.39: Suomen puolivälierävastustajaksi valikoitui Kanada. Näin C Moren asiantuntijat kommentoivat uutista:

Klo 19.30: Ottelun alkuun on enää 50 minuuttia, joten on aika aloittaa valmistautuminen tositoimiin! Tervetuloa mukaan jännittämään Leijonien lohkovaiheen päätöspeliä Tanskaa vastaan. Ottelussa ei kummallakaan ole enää tuloksellista panosta, mutta Suomelle kyseessä on pelillisesti erittäin tärkeä ottelu.