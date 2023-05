Olli Jokiselta suorat sanat Leijonien repaleisuudesta: "Turnausmenestyksen kannalta tärkein peli"

Suomi on jo varmistanut A-lohkon kolmospaikkansa. Tanskan mahdollisuudet yltää puolivälieriin menivät jo päivän aiemmassa ottelussa, jossa Saksa varmisti 5–0-voitolla Ranskasta lohkon nelossijan.

Siksi alkulohkon viimeinen ottelu Tanskaa vastaan on tuloksellisesta merkityksettömyydestään huolimatta erittäin tärkeä jatkon kannalta.

– Tällä hetkellä ei riitä oma peli. Pelin pitää parantua, viisikoiden pitää ruveta toimimaan paremmin ja saada kaikki pelaajat pelaamaan pelitapaa, joka tuossa joukkueessa on, luettelee C Moren asiantuntija Olli Jokinen .

Jokisen mukaan joukkueessa on näkynyt yhä keskeneräisyyttä, joka täytyy hioa kuntoon Tanskaa vastaan.

– Se on kuitenkin ollut Jukka Jalosen joukkueiden vahvuus, että siellä jokainen pelaaja noudattaa ihan millimetrin tarkkuudella sitä, missä ollaan, mitä tehdään ja mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Tällä hetkellä Suomen joukkue on ollut vähän repaleinen. On ollut pieniä hetkiä pelin sisällä, jolloin neljä sylinteriä toimii, ja sitten on taas sellaisia hetkiä, että mikään ei oikein toimi.