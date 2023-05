MTV seuraa: Leijonat avaa maalinteon! Mikko Lehtosen piiska sivalsi näyttävästi

Unkari–Suomi 0-1 (0-1, x-x, x-x)

Liveseuranta:

Klo 16.00: Mikko Rantasen ja muiden tähtipelaajien tehottomuus on antanut odottaa itseään. Tässä Rantanen ja muut Leijonat kertovat, miten he käsittelevät ulkopuolelta tulevia paineita.

Klo 15.50: Tero Lehterä on studiossa vahvassa vireessä. Teemu Niikko kysyi C Moren ennakkolähetyksessä, mitä eväitä Unkarilla on tähän peliin. Vastaus: yksi suolakeksi.

Klo 15.30: Kaunista perjantai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan Leijonien viidettä alkusarjan ottelua. Sarjanousija Unkari luistelee Leijonien vastustajaksi kello 16.20 käynnistyvässä ottelussa. Suora lähetys kamppailusta käynnistyy studio-osuudella C More Sport 1 -kanavalla ja C More -suoratoistopalvelussa kello 15.30. MTV3-kanavan katsojat otetaan mukaan klo 16.00!