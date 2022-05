MTV seuraa: Kalle Rovanperä Portugalin MM-rallin voittotaistelussa – kestävätkö renkaat?

Päivän aikataulu:

Kokonaistilanne 9/21 ek:n jälkeen:

EK 10 EK 10 Vieira do Minho 1 – 21,57 km:

Kello 9.53 : Ogier lyö Loebin 15,8 sekunnilla. Tänak puolestaan Ogierin 1,1 sekunnilla. Ogier tuskailee, kun ajamisessa ei ole enää muuta panosta kuin testaaminen. Tänakilla tilanne on käytännössä sama. Hän on ainoa kuljettaja, jolla on mukana vain pehmeitä renkaita.

– Tänakilla on siinä se toivonkipinä, että jos se ukkoskuuro tai sadekuuro tulee, hänellä on varaa ottaa riskiä. Silloin hän pystyisi saamaan 20–25 sekunnin eron per pätkä. Siksi hän on varmaan päätynyt tuollaiseen rengasvalintaan, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa uumoilee.