Rovanperä huipputasaisessa voittotaistelussa Espanjan MM-rallissa: Ogier iski päivän päätteeksi takaisin – MTV seurasi

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

TILANNE 8/19 EK:N JÄLKEEN:

LAUANTAIN AIKATAULU

SEURANTA

EK8 Riba-roja 2 – 13,98 km

Klo 19.32: Ogier johtaa kilpailua nyt 4,8 sekunnin erolla Rovanperään. Neuville on kolmantena 12,5 sekunnin päässä Ogierista. Ott Tänakin etäisyys neljännellä sijalla keulaan 20 sekuntia.

Klo 19.29: Sebastien Ogierin vauhti on päivän päätöspätkällä vakuuttavaa. Ranskalainen on matkalla kilpailun kolmanteen pohja-aikaansa, kun hän voittaa Rovanperän 1,2 sekunnin erolla.

– Päivä on ollut hyvä, olen tyytyväinen. Auto tuntui hyvältä, vaikka sää tekikin ajamisesta ajoittain hankalaa, Ogier totesi maalissa.

Klo 19.25: Katsutan tappio Rovanperään nähden on kolme sekuntia. Evans häviää Rovanperälle 3,4 sekuntia. Breen taipuu puolestaan 4,3 sekuntia.

Klo 19.07: Jari Ketomaa huomaa Rovanperän kartturin Jonne Halttusen pudonneen nuotilta. "Missä mä oon", Halttunen ihmettelee sekaannuksissaan. Pian kaksikko löytää kuitenkin taas yhteisen sävelen. Tapaus on Ketomaan mukaan äärimmäisen harvinainen tällä tasolla.

EK7 Les Garrigues Altes 2 – 22,64 km

Klo 18.56: – Kaikki ok, ei mitään ihmeellistä. Iltapäivä on ollut parempi. Tällä pätkällä molemmilla kerroilla jarrutuntuma alkaa vähän hävitä autosta, Rovanperä summaili seitsemännen erikoiskokeen jälkeen.

Klo 18.38: Dani Sordon rengasrikko on jo pätkän kolmas – ja tälläkin kertaa kyseessä on vasen eturengas. Tappiota maalissa kertyy 18.6 sekuntia. Sordo epäili kiven puhkaisseen renkaan muutama kilometri ennen maalia.

Klo 18.34: Ogier näyttää jo pitävän pintansa Rovanperää vastaan, mutta häviää lopulta 0,7 sekuntia. Rallin johtopaikka kuitenkin säilyy ranskalaisen hallussa 3,6 sekunnin turvin. Toyota on matkalla myös vahvasti kohti tallien merkkimestaruutta.

Klo 18.27: Ogier vastaamassa jälleen Rovanperän haasteeseen. Ensimmäinen väliaika on ranskalaiselle sekunnin verran edullisempi. Toisaalta todetaan, että myös Katsutan vasen eturengas on entinen: tappiota kertyy maalissa 42,3 sekuntia.

Klo 18.24: Elfyn Evans on kärsinyt rengasrikon. Vauhti on loppupätkällä merkittävästi Rovanperää hitaampaa ja tappiota kertyy maalissa 38,5 sekuntia.

Klo 18.18: Tänak on maalissa, mutta Rovanperä on tällä hetkellä yksinkertaisesti liian kova. Ero on suomalaisen eduksi seitsemännellä erikoiskokeella 4,8 sekuntia.