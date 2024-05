MTV seuraa: Kalle Rovanperä piikkipaikalla – Portugalin MM-rallissa isojen ratkaisujen päivä

KOKONAISTILANNE 9/22 EK:N JÄLKEEN:

LAUANTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK10 Felgueiras 1 (8,81 km)

Klo 10.26: Tänak on 1,5 sekuntia nopeampi kuin Neuville. Hän on nousemassa perässä tulevan Katsutan edelle vähintään kisan kolmanneksi.

Klo 10.19: Neuville lataa 5,6 sekunnin pohjat, ja hän on Sordon väliaikojen perusteella nousemassa heti tallikaverinsa edelle viidenneksi.

– Lähtöpaikka on parempi kuin eilen, mutta se ei silti ole riittävän hyvä.

Klo 10.17: No niin, eipä pystynyt Fourmaux vastaamaan Evansin vauhtiin. Tappiota tulee 2,9 sekuntia. Fourmaux aikoo omien sanojensa mukaan vain pysyä tiellä ja katsoa, jos edessä oleville sattuisi jotakin.

Klo 10.15: Evans maalissa lopulta 11,8 sekuntia Munsteria nopeammin. Evansin mukaan pieni aamukosteus auttaa joissain paikoissa, mutta toisissa paikoissa hiekkaa on runsaammin. Sopii siis odottaa, että ajat paranevat auto autolta.

Klo 10.11: Tämä on lyhyt rypistys. Munster on jo maalissa. Evans tulee perässä yli sekunnin kilometrillä kovempaa.

Klo 9.56: Kisaa johtava Rovanperä ei ollut eilen tyytyväinen autoonsa, jonka säätöjä ei ollut päivän aikana mahdollista juurikaan muuttaa, kun varsinaista päivähuoltoa ei eilen ollut. Tähän peilaten Rovanperä ei myöskään ole tyytyväinen pelkästään siihen, että on rallin kärjessä, kun ero muihin on niin pieni. Pian nähdään, minkälaiseen vauhtiin suomalaistähti tänään pääsee parhaalta lähtöpaikalta.

Ajojärjestys on siis tuttuun tapaan käänteinen eilisen tulosluetteloon nähden: Munster, Evans, Fourmaux, Neuville, Sordo, Tänak, Katsuta, Ogier, Rovanperä.

Klo 9.52: MTV Urheilun toimittaja Tomi Tuominen nostaa paikan päältä Portugalista esiin keskeisen faktan: tämän päivän tiepohjalta on paljon hiekkaisempaa kuin eilen, joten kärkiautojen pitäisi kärsiä lähtöpaikastaan huomattavasti enemmän kuin eilen. Ja sääennuste: tänään ollaan alle 20 asteessa, kun eilen mentiin yli 30 asteen.

Klo 9.50: Hyvää huomenta! Tervetuloa mukaan seuraamaan lauantain tapahtumia. Edessä on neljä kahteen kertaan ajettavaa pätkää Cabreiran vuoristomaisemissa Porton koillispuolella. Lenkin kolmantena pätkänä ajetaan Amaranten erikoiskoe, joka on 37,24 kilometrin mitallaan kauden tähän asti pisin pätkä. Päivä päättyy tuttuun tapaan Lousadan rallicross-radalla käytäviin yksi vastaan yksi -otatuksiin. Suomalaisittain tilanne on herkullinen: Kalle Rovanperä lähtee päivään piikkipaikalta, tosin vain sekunnin erolla tallikaveri Sébastien Ogieriin.