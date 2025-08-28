Iitin taposta epäilty on 15-vuotias poika

Iitissä Päijät-Hämeessä sunnuntaina tehdystä henkirikoksesta epäilty on vasta 15-vuotias poika. Asia ilmenee käräjäoikeuden vangitsemistiedoista.
Poikaa vaaditaan vangittavaksi epäiltynä taposta. Vangitsemisasiaa käsitellään huomenna Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.
Poliisi teki maanantaina etsintöjä Iitissä ja Lahdessa ja otti kiinni epäillyn. Poliisi ei ole kertonut henkirikoksen tarkempia yksityiskohtia, eikä halunnut kommentoida asiaa STT:lle torstaina.
Epäillyn iästä kertoi aiemmin Etelä-Suomen Sanomat.