Hallituksen info: Pikavippien korkokattoa rajoitetaan 10 prosenttiin, valtio suuntaa 150 miljoonaa euroa keskisuurille yrityksille

Hallituksen tiedotustilaisuus on päättynyt.

Klo 10.38. Lintilä muistuttaa, että Finnvera on laskenut lainojensa takausproviisioitaan.

Klo: 10.37. Lintilä: Eniten yritystukia on haettu ely-keskuksista, johon kolmen päivän aikana hakemuksia on tullut 4600 kappaletta.

Klo 10.30 Lintilä: Yritysten rahoitushakemusten määrä on noussut 45 prosenttia. Finveraan on palkattu 50 uutta työntekijää.

Klo 10.18. Henriksson: Oikeusministeriö rajoittaa keinoja, joilla varmistetaan, että yrityssaneerausmenetttelyyn, pääsee nykyistä helpommin. Lisäksi valmisteilla on esitys, jolla ulosottolakia sovelletaan nykyistä joustavammin.

Klo 10.17. Henriksson: Noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä. Tämä määrä tulee kasvaman entisestään. Pikavippien korkokattoa rajoitetaan entistä enemmän. Mahdollisuus ottaa pieniä lainoja on silti tärkeä säilyttää. Hallitus valmistelee esitystä, jolla puolitetaan pikavippien enimmäiskoron. Nyt se on 20 prosenttia, jatkossa 10 prosenttia. Aiomme kieltää myös pikavippien suoramarkkinoinnin, joka helpottaa tässä tilanteessa.