MTV seuraa: Ferrari ja Red Bull iskevät yhteen – Valtteri Bottaksella pelissä huima putki

Kello 9.15: Alonso on ohittanut Bottaksen ja noussut viidenneksi, parhaaksi kuljettajaksi kärkiautojen takana. Eroa kaksikon välillä on toki vain 0,059 sekuntia espanjalaisen hyväksi.

Kello 9.14: Stroll pääsee radalle. Vettelin auto ei ehdi valmistua ajoissa, eli saksalaisen kauden ensimmäinen GP-viikonloppu on menossa täysin reisille.

Kello 9.11: Hamilton ja Russell ovat suurissa vaikeuksissa autonsa kanssa, mutta molemmat saavat kierrosajan tauluun. Russell nyt sijalla 10, Hamilton sijalla 11. Eroa 16. sijaan on puoli sekuntia.

Samalla Verstappen parantaa ja tekee pohja-ajan. Aivan kuten tallikaveri Pérez. Red Bullit nyt sijoilla 1 ja 2. Eroa Verstappenin hyväksi 0,254 sekuntia. Leclerc on 0,301 sekunnin päässä ja Sainz 0,403 sekunnin päässä.

Kello 9.09: Ensimmäinen osio on puolivälissä. Tilanne:

Kello 8.57: Sää syksyisessä Melbournessa on aika-ajojen alkaessa puolipilvinen. Jopa sateen mahdollisuuden kerrotaan olevan olemassa. Ilman lämpötila on 24 astetta.

Kello 8.50: Aston Martinin pilttuussa tehdään edelleen kovasti töitä Vettelin ja Strollin autojen saamiseksi aika-ajokuntoon. Molemmat siis ajoivat seinään kolmansissa harjoituksissa. Auto Motor und Sportin mukaan Vettelin autoon on kaiken muun lisäksi pitänyt päivittää myös voimansiirtoa, joten työtä on toden totta riittänyt.

Kello 8.35: Tänään saadaan erittäin suurella todennäköisyydellä uusi paalupaikkamies Australiaan. Nykykuljettajista vain Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel ovat ajaneet Melbournessa paalulle. Hamiltonilla paalupaikkoja on 8, Vettelillä 1.

Kello 8.20: Nostetaan vielä esiin, että Albert Parkin radasta poistettiin ennen kolmansia harjoituksia turvallisuussyistä yksi DRS-alue, eli nyt DRS-alueita on kaikkiaan kolme. Poistettu DRS-alue sijaitsi mutkien 8 ja 9 välissä olevalla hieman kaartavalla suoralla.

DRS-alueen poistaminen vaikeuttanee entisestään ainakin Mercedeksen tilannetta, koska Mercedeksellä on isoja ongelmia auton pomppimisen kanssa. Kun takasiipi on auki, pomppiminen ei ole niin iso ongelma kuin silloin, kun siipi on kiinni.