Yhdysvalloissa yli 1 400 koronakuolemaa, New Yorkin lasku jatkui

Maanantain uhriluku on hieman pienempi kuin sunnuntaina, jolloin kuolleita kirjattiin lähes 2 000. Päivittäisten kuolonuhrien määrä on ollut yli tuhannessa koko huhtikuun ajan.

Epidemiasta pahiten on kärsinyt Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio, jossa on kuitenkin viime päivinä ollut merkkejä siitä, että pahin alkaa olla takanapäin. New Yorkin tartuntamäärät ovat olleet laskussa, ja maanantaina osavaltio kertoi 478 kuolonuhrista vuorokauden aikana, mikä on alhaisin uhriluku yli kahteen viikkoon.