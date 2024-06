Mitä Naton Norfolkin esikuntaan pääseminen tarkoittaa Suomelle käytännössä?

Suomen asema Naton komentorakenteissa on selkiytynyt.

Nato on päättänyt, että Suomi yhdessä Ruotsin kanssa sijoitetaan Yhdysvaltain Norfolkin yhteisoperaatiokeskuksen alaisuuteen.

Suomeen on myös tulossa maavoimien alaesikunta sekä kiertäviä Naton joukkoja. Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi on nyt saanut läpi tavoitteensa.

Suomi on toivonut, että kaikki Pohjoismaat pääsisivät pohjoisen Atlantin ja Jäämeren operaatioista vastaavan Norfolkin johtoportaan alle. Häkkäsen mukaan tämä helpottaa yhteispohjoismaista puolustussuunnittelua.

– Sillä on omat, täysin ilmeiset etunsa. Ihan tuolla pohjoisessa voisi sanoa arktisen alueen olevan maantieteellisesti yhteispuolustukseen luonnollista aluetta.

Katse kääntyy länteen

– On siinä kysymysmerkkejäkin, kun emme ole Baltian kanssa saman komentokeskuksen alaisuudessa. Pietari on sijainniltaan Venäjän näkökulmasta luonnollinen puolustusalueen kohde.

Kivimäki kertoo, että Yhdysvaltain rooli Norfolkin esikunnan alaisuudessa on merkittävä. Tämä näkyy myös hävittäjävalinnoissa, joissa on Kivimäen mukaan ollut poliittinen aspekti ja sillä on haluttu yhteys nimenomaan Yhdysvaltoihin.